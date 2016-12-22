Три горящих частных дома обрушились в поселке в Новой Москве

Три частных дома, которые загорелись в поселке Кокошкино в Новой Москве, обрушились. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Информации о пострадавших нет.

Пожар в поселке Кокошкино, где загорелись три частных дома и хозяйственная постройка, локализован на площади 350 кв. м. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«[По обрушению] информация уточняется», — отметил представитель пресс-службы.

В сообщении, которое опубликовано на сайте столичного МЧС, говорится, что оперативников известили о возгорании в 16:39 мск. По адресу: поселок Кокошкино, 32 загорелись три частных дома и одна хозяйственная постройка на общей площади 350 кв. м.

О пострадавших не сообщалось.