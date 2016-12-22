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Башкирский телеканал заявил о «несанкционированной врезке» в прямой эфир
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Башкирский телеканал заявил о «несанкционированной врезке» в прямой эфир
Технологии и медиа, 18:05
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Башкирский телеканал заявил о «несанкционированной врезке» в прямой эфир

Телеканал БСТ (Башкирское спутниковое телевидение), главный телеканал Башкирии, заявил о несанкционированной врезке в прямой эфир и подмене звуковой дорожки в одном из репортажей программы «Новости» 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Пресс-служба уточнила, что сотрудники телеканала оперативно отреагировали на это и не допустили дальнейшего «появления брака» в эфире.

По словам директора ГУП ТРК «Башкортостан», которая занимается трансляцией БСТ, Рустама Зарафутдинова, это был умышленный взлом системы телеканала. Сейчас в компании проводится проверка, выясняются обстоятельства ЧП. Сотрудники правоохранительных органов подключились к изучению данной ситуации.

Телеканал БСТ извиняется перед зрителями за технические неполадки и уверяет, что виновных накажут и привлекут к ответственности в соответствии с законом, отметил Зарафутдинов.

Накануне новостной портал ProUfu.ru сообщал, что в сюжет про уфимскую коррекционную школу-интернат вставили звуковой ряд с митинга за отставку губернатора региона Рустэма Хамитова, который прошел 20 июля. Голос за кадром призывал граждан отправить его ​в отставку.

Теги: Рустэм Хамитов , телеканал , прямой эфир , Башкирия
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