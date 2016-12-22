После допроса Серебренникова увезли в СИЗО «Матросская тишина»

Кирилл Серебренников (второй слева) у здания Следственного комитета (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова допросили по поводу организации им мошенничества на 68 млн руб. и повезли в СИЗО-1 «Матросская тишина» в Москве. Об этом заявил журналистам его адвокат Дмитрий Харитонов, передает «Интерфакс».

Нахождение Кирилла Серебренникова в СИЗО «Матросская тишина» невозможно, так как суд еще не избрал ему меру пресечения. Об этом заявил РБК член президиума коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.​

По его словам, режиссера, вероятнее всего, задержали на 48 часов и содержат в ИВС (изолятор временного содержания). А в это время Следственный комитет может ходатайствовать об избрании меры пресечения. «Есть подозрение, что адвокат что-то перепутал», — пояснил Богомолов. Он исключил противозаконные действия со стороны следствия.

Во вторник, 22 августа, Серебренникову предъявили обвинение в хищении более 68 млн руб. Деньги были выделены из госбюджета в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

На допросе в СК режиссер не признал свою вину.

Защитник обвиняемого, Дмитрий Харитонов, заявлял, что Следственный комитет попросит суд арестовать Серебренникова.

По словам адвоката, заседание пройдет 23 августа в 12:00 мск. Незадолго до этого, в 10:00 мск в суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения режиссеру.

О задержании Серебренникова в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ СКР сообщил 22 августа. Позже режиссера доставили для допроса в центральный аппарат СКР в Москве.

Дело о мошенничестве против худрука «Гоголь-центра» возбудили еще в 2015 году. Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии», которую создал режиссер, мошенническим способом вывели и обналичили 200 млн руб., которые государство выделило на поддержку современного искусства. 23 мая в «Гоголь-центре» и дома у Серебренникова прошли обыски, а за день до этого режиссера задержали.



Фигурантами дела о мошенничестве также стали: главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также ​бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.