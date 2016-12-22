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МЧС предупредило о риске пожаров из-за жары в Москве
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МЧС предупредило о риске пожаров из-за жары в Москве
Общество, 17:26
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МЧС предупредило о риске пожаров из-за жары в Москве

Управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о риске возникновения пожаров из-за жаркой погоды 23 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что основной причиной возгораний летом становится «несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности». В ведомстве напомнили, что в Москве запрещено разводить открытой огонь, а ставить мангалы и другие приспособления для жарки на огне можно только в пикниковых точках, которых в столице 250.

Кроме того, МЧС напомнило, что нельзя купаться в местах, которые не оборудованы для этих целей, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей около озер и рек без присмотра. В ведомстве посоветовали во время жары ходить в головном уборе, чтобы не получить тепловой или солнечный удар, больше пить жидкости и носить одежду из светлых тканей.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, во вторник, 22 августа, в Москве будет облачно от 28 до 30 градусов тепла. В ночь на среду, 23 августа, температура упадет и составит от 18 до 20 градусов, пройдет дождь. Днем 23 августа, по прогнозам синоптиков, в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла. Также в столице может пройти дождь, а местами — град.

Теги: МЧС , Погода
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