В подмосковном Щелково мужчину прооперировали после укуса верблюда

На ферме в сельском поселении Медвежье-Озерское Щелковского района Подмосковья домашний верблюд укусил за руку 42-летнего мужчину. Пострадавшего прооперировали. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня» со ссылкой на минздрав Московской области.

Мужчина находится в реанимации щелковской больницы №2. Он в стабильном состоянии, уточнили в областном минздраве.

В подмосковном ГУ МВД газете сообщили, что проводят проверку по факту нападения верблюда на человека. Специалисты ветеринарного надзора заявили изданию, что обследуют верблюда, после чего решат, что с ним делать. Животное могут изъять, уточняется в сообщении.

Ранее «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД сообщало, что пострадавший «получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд».

Подмосковный минздрав не подтвердил «Подмосковью сегодня» информацию об ампутации руки у пострадавшего.

О том, что на верблюжьей ферме в Щелковском районе Подмосковья верблюд, по «неподтвержденной информации», «по локоть» оторвал руку своему хозяину, изначально сообщал телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчину госпитализировали, но медики не смогли пришить руку обратно.