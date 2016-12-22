Министр транспорта Подмосковья запретит класть асфальт в снег

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков заявил, что запретит подрядчикам проводить укладку асфальта в снег. Об этом он заявил на брифинге, передает агентство «Москва».

«Я еще раз хочу обратить внимание, что ни в коем случае мы не позволим ни одному подрядчику класть асфальт в снег», — сказал Тресков. Подмосковный министр транспорта отметил, что дорожные работы в этом году планируется закончить осенью, чтобы «ни одного квадратного метра не было уложено в снег» и чтобы не предоставлять подрядчикам такой возможности.



Всего в Московской области в 2017 году отремонтировано более 67% дорог, рассказал Тресков, сообщается на сайте подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Он рассказал, что асфальт был уложен на 2 тыс. км автомобильных дорог. По плану должно быть отремонтировано 3 тыс. км автомобильных трасс, а также 94 дороги прот​​яженностью в 400 км.

Тресков отметил, что «такого масштабного ремонта автодорог в регионе еще не было». Он добавил, что в 2017 году будет отремонтирован на 1 тыс. км дорожного покрытия больше, чем в 2016-м. Министр транспорта Подмосковья пояснил, что в первую очередь ремонтные работы проводятся на региональных дорогах, потому что они наиболее загружены. Он отметил, что основные работы будут завершены до октября.

В мае губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области нужно ликвидировать около 200 тыс. ям на дорогах. В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить средства на «неотложный» ремонт дорог. По его распоряжению, на эти цели должно быть направлено 10,85 млрд руб., которые были получены от сбора платы с большегрузов системой «Платон». Средства должны быть распределены между 24 регионами. Как отмечается на сайте министерства транспорта Московской области, в 2017 году на ремонт подмосковных дорог было выделено 18,61 млрд руб.