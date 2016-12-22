СМИ сообщили об отказе Серебренникова признать вину

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, задержанный ранее во вторник, 22 августа, отказался признать свою вину в организации хищения не менее 68 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, режиссер отвергает все обвинения.

Серебренников был задержан сотрудниками главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, расхищенные 68 млн руб. были выделены в 2011–2014 годах на проект «Платформа». В случае, если Серебренникова признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Обязанности Серебренникова в «Гоголь-центре», как заявили в департаменте культуры Москвы, будет исполнять его заместитель Юлия Калинина.