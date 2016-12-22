Сбербанк предложил мировое соглашение «Транснефти» по делу о 67 млрд руб.

Сбербанк предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение по делу об убытке госкомпании в 67 млрд руб., передает «Интерфакс».



«Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения отвечает интересам ПАО Сбербанк​ и ПАО «Транснефть» и будет содействовать развитию партнерских деловых отношений», — говорится в сопроводительном письме к проекту мирового соглашения.

Как следует из документа, Сбербанк направил это предложение 17 августа.



Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что компания получила это письмо. «Накануне заседания в апелляции компания получила документ под названием «мировое соглашение» от Сбербанка». Наши юристы в настоящий мом​ент его изучают», — сказал Демин.



В начале июня Сбербанк заявил о намерении обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительной сделку банка с «Транснефтью», в результате которой компания понесла убытки почти в 67 млрд руб.



Завтра, 23 августа, Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка на решение первой инстанции по делу о споре «Транснефти» и Сбербанка.