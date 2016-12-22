Россия и Ватикан договорились о безвизовом сообщении для дипломатов

​Россия и Ватикан договорились о взаимном безвизовом въезде для владельцев дипломатических паспортов. Такое соглашение подписал замглавы МИД России Алексей Мешков и нунций Ватикана Челестино Мильоре, об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.



На встрече стороны также обсудили возможный визит в Россию папы римского. Этот вопрос госсекретарь Ватикана​ кардинал Пьетро Паролин, находящийся в Москве с официальным визитом, назвал «специальным». «Что касается конкретных вещей относительно возможных визитов папы, мы, верующие, верим Богу и Святому Духу, которые нам подскажут шаги», — заявил он.



Также представители двух стран обсудили международную политику — конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «У нас общая позиция по необходимости налаживать диалог параллельно с борьбой с терроризмом», — сказал Лавров, отметив, что Россия и Ватикан разделяют общее мнение о необходимости восстановить палестино-израильское урегулирование.

Кроме того, Лавров отметил, что Москва ценит позицию Святого престола о недопустимости использования религиозного фактора на Украине в целях получения политических преимуществ.



Ранее сообщалось, представители России и Ватикана встретятся в Москве и обсудят положение христиан на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии и на Украине, передавал ТАСС.



Госсекретарь Ватикана прибыл в Москву с официальным визитом в понедельник, 21 августа. Планируется, что он пробудет в российской столице до 24 августа.