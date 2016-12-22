Главный подозреваемый по делу о теракте в Турку признал вину

Главный подозреваемый в террористической атаке в Турку, Финляндия, признал свою вину, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката обвиняемого Каарле Гуммеруса.

Как сообщили агентству, признание сделал 18-летний марокканец Абдеррахман Мкхан. На закрытом заседании суда он подтвердил, что был участником нападения, однако не признал, что имел террористические мотивы. «Мой клиент признает нападение на людей и ранения, которые нанес. Но то, что подразумевает обвинение, не может быть в достаточной мере признано основанием для признания преступления терактом», — сказал адвокат подозреваемого.

​Абдеррахман Мкхан предстал перед судом, будучи доставленным из госпиталя. Там он находился после огнестрельного ранения в ногу, которое нанес ему один из полицейских после нападения.

Суд избрал Мкхану, которому пока не предъявлено обвинение, меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что финская полиция задержала четырех подозреваемых по делу о нападении в Турку. Все они оказались марокканцами. Еще один уроженец Марокко был отпущен. Следствие пока не установило, какое отношение к атаке имеют остальные три марокканца.

Нападение террориста с ножом на людей в финском городе Турку произошло 18 августа. В результате атаки погибли два человека, восемь ранены. Среди пострадавших, в частности, есть граждане Италии, Великобритании и Швеции. Полиция признала нападение терактом.