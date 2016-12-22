Росбанк потребовал от экс-владельца СУ-155 3 млрд руб.

В ходе заседания по делу о банкротстве Михаила Балакина в Арбитражном суде Москвы представитель Росбанка заявил, что объем требований банка к экс-владельцу СУ-155 составляет 3 млрд руб., передает «РИА Новости»

Представитель банка уточнил, что Балакин выступил поручителем по двум валютным кредитам. При этом часть требований к Балакину Росбанк уступил ООО «Никитское», которое выполнило часть обязательств заемщика. Рассмотрение дела о банкротстве Балакина было отложено судом на 10 октября.

Балакин, который является также депутатом Мосгордумы, оказался должником трех банков (Сбербанка, Россельхозбанка и Росбанка) из-за того, что выступал поручителем по кредитам собственных компаний. В частности, Сбербанку Балакин оказался должен 434 млн руб., выступив в 2011 году поручителем по кредиту для ЗАО «ДСК-НН». В мае 2017 года задолженность Балакина перед Сбербанком была погашена. Кроме того, Балакин выступал поручителем по двум кредитам Росбанка на сумму $58,1 млн.

Компания «СУ-155» была одним из крупнейших застройщиков России, крупным получателем госзаказов и в течение длительного времени — единственной компанией в России, способной ежегодно строить 1 млн кв. м жилья. В 2015 году компания столкнулась с проблемами из-за падения спроса на недвижимость. В итоге группа оказалась неспособна достроить свои объекты и выполнить обязательства перед дольщиками — к декабрю 2015 года у холдинга насчитывалось 40 тыс. дольщиков, выкупивших 2 млн кв. м недостроенного жилья. В декабре 2015 года группа компаний «СУ-155» была передана на санацию банку «Российский капитал». В апреле 2016 года СУ-155 была признана банкротом по иску Банка Москвы.