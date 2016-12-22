Суд признал связанную с бывшей женой Сечина компанию банкротом

Арбитражный суд Вологодской области признал банкротом ООО «Шекснинский бройлер». Из материалов суда следует, что после рассмотрения иска компании «Лужский комбикормовый завод» ответчик, чья кредиторская задолженность составляет более 102 млн руб., был признан несостоятельным. В отношении «Шекснинского бройлера» открыто конкурсное производство, туда назначен конкурсный управляющий.

«Шекснинский бройлер» — крупное птицеводческое предприятие, которое в соответствии с данными «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит ООО «Паритет». В свою очередь «Паритет» является дочерней компанией ООО «Фобос», 51% в которой принадлежит бывшей супруге главы «Роснефти» Игоря Сечина Марине Сечиной.

Марина Сечина является совладельцем целого ряда компаний. В частности, как писал Forbes, в 2013 году она консолидировала акции ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», через которые получила доли в нескольких компаниях — продавцах электроэнергии в Архангельске, Вологде и Челябинске. Также она является совладельцем ООО «Арена», основным видом деятельности которого является покупка и продажа земельных участков.

Игорь Сечин развелся в 2011 году. Бывшая жена в результате получила дом, половину доли квартиры площадью 237 кв. м, земельный участок, хозстроения и гараж.