Посол Афганистана поприветствовал новую политику Трампа

Посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб заявил, что приветствует новую стратегию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об усилении партнерства между двумя странами в борьбе с террористами. Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив подробное заявление американского лидера.

«Приветствую решение Дональда Трампа о ведении новой политики в отношении Афганистана и региона», — отметил дипломат. Он поблагодарил президента за внимание к мерам по урегулированию ситуации в Афганистане.

Вечером, 21 августа, в 21:00 по местному времени (4:00 мск, 22 августа) стало известно, что Дональд Трамп подписал новую стратегию Белого дома в отношении Афганистана. Согласно ей, военные США останутся в Афганистане из опасений, что их быстрый вывод может привести к образованию в стране «вакуума», который заполнят боевики, включая террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России).

Кроме того, телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил, что в Афганистан дополнительно направят 4 тыс. американских военных.

Решение Трампа поддержал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, отметив, что приветствует планы по продолжению США прежней политики в Афганистане.​