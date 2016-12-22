В Филадельфии при столкновении поездов пострадали 33 человека

В пригороде второго по величине города американского штата Пенсильвания Филадельфии при столкновении высокоскоростного поезда с другим стоящим составом пострадали 33 человека, включая машиниста, заявили в юго-восточном управлении транспорта штата Пенсильвания. Об этом сообщает ABC News.
Как сообщили телеканалу, скоростной поезд столкнулся со стоящим составом после полуночи на территории транспортного терминала Аппер Дарби, расположенного в 30 минутах езды от Филадельфии. Представитель управления не уточнила, как именно произошло столкновение. Она подчеркнула, что жизни пострадавших ничто не угрожает.
Полиция начала расследование по факту произошедшего. Продолжается оказание помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в июле в штате Вашингтон сошел с рельсов пассажирский поезд. Вагоны перевернулись на побережье залива Чамберс. В вагонах поезда находились около 250 человек, никто из пассажиров серьезно не пострадал.