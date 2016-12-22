В Филадельфии при столкновении поездов пострадали 33 человека

В пригороде второго по величине города американского штата Пенсильвания Филадельфии при столкновении высокоскоростного поезда с другим стоящим составом пострадали 33 человека, включая машиниста, заявили в юго-восточном управлении транспорта штата Пенсильвания. Об этом сообщает ABC News.

Как сообщили телеканалу, скоростной поезд столкнулся со стоящим составом после полуночи на территории транспортного терминала Аппер Дарби, расположенного в 30 минутах езды от Филадельфии. Представитель управления не уточнила, как именно произошло столкновение. Она подчеркнула, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

​Полиция начала расследование по факту произошедшего. Продолжается оказание помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в июле в штате Вашингтон сошел с рельсов пассажирский поезд. Вагоны перевернулись на побережье залива Чамберс. В вагонах поезда находились около 250 человек, никто из пассажиров серьезно не пострадал.