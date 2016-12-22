«Талибан» ответил Трампу обещанием продолжить джихад

«Талибан», запрещенная в России организация, ответил на решение президента США Дональда Трампа направить дополнительно 4 тыс. военнослужащих в Афганистан.

«Вместо того чтобы продолжать войну, американцам стоило бы подумать о выводе своих сил из Афганистана», — цитирует заявление пресс-секретаря талибов Забиуллы Муджахида агентство Reuters.

По словам представителя экстремистов, исламисты «продолжат джихад до тех пор, пока территорию Афганистана не покинет последний американский солдат».

В ночь на 22 августа стало известно о том, что Трамп подписал новую стратегию Белого дома в отношении Афганистана. Суть ее сводится к тому, что американские войска останутся на территории страны из опасений, что в случае их ухода там образуется «вакуум». По данным Fox News, в Афганистан будут направлены дополнительные силы.

Решение Вашингтона уже поддержала Великобритания. Министр обороны этой страны Майкл Фэллон заявил, что приветствует планы США продолжить в Афганистане прежний курс.