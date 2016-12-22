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Самой закладываемой машиной в России стал Ford Focus
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Самой закладываемой машиной в России стал Ford Focus
Бизнес, 08:38
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Самой закладываемой машиной в России стал Ford Focus

Чаще других автомобилей россияне сдают под залог Ford Focus: в период с июля 2016 года по июль 2017 года они заложили около 8 тыс. автомобилей. За этой моделью следуют Kia Rio, Opel Astra, Toyota Camry, Mazda 3, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса автозайма CarMoney.

Россияне сдавали под залог импортные Ford Focus возрастом не более 15 лет, а в случае автомобилей локального производства — не более семи лет.

В основном автомобили закладывают люди, занимающиеся малым бизнесом, отмечается в исследовании. Бизнесмены закладывают машины, покупают новые автомобили, а при необходимости закладывают и их. Машины премиум-класса они не покупают, отмечается в статье.

Но в составленном рейтинге среди автомобилей среднего и бюджетного классов оказалась и модель премиум-класса — BMW X5, она заняла 12-е место. Ее за исследуемый период закладывали чаще, чем Volskwagen Passat, пишет газета.

Издание со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса отмечает, что Ford Focus, Opel Astra и Mazda 3 не являются популярными моделями у россиян. Kia Rio была третьей по популярности по итогам 2016 года (реализовано 87,6 тыс. автомобилей) и первой — за январь—июль 2017 года (54,6 тыс. автомобилей). Toyota Camry за тот же период 2017 года заняла 10-е место (16,9 тыс. проданных машин).

Но CarMoney дает займы под залог ПТС, а не самих автомобилей, заявил газете глава Национального объединения ломбардов Алексей Лазетин, поэтому автоломбардом сервис называть неправильно, он ближе к банковскому кредитованию. Но, отмечает он, клиенты у этой компании и у автоломбардов «одни и те же». По его данным, автоломбарды занимают 7% всего рынка ломбардов. Партнер сервиса Эдвард Гуринович отметил, что «значительная часть рынка [автоломбардов] серая и ни перед кем не отчитывается».

В начале августа Ассоциация европейского бизнеса заявила о росте продаж новых автомобилей в России: легковых и коммерческих машин продали в июле на 18,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Отмечалось, что двузначные темпы роста на российском рынке сохранялись уже три месяца. Рост за январь—июль составил 8,5%, за этот период было реализовано 848 тыс. автомобилей.

Теги: автомобили , Ford Focus , залоги
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