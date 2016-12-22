Суд решил арестовать имущество совладельцев группы «Ладога»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать имущество совладельцев ОАО «Промышленная группа «Ладога» Вениамина Грабара и Андрея Купоросова, сообщает «РБК Санкт-Петербург».

Арест наложен на имущество и средства Вениамина Грабара (26% Холдинговой компании «Ладога») и Андрея Купоросова (17% в той же компании). Также арестованы земельные участки и квартиры совладельцев предприятия, Грабару и Купоросову запрещено распоряжаться долями во входящих в «Ладогу» организациях. Общая стоимость арестованного имущества — 3,5 млрд руб. Как сообщает «РБК Санкт-Петербург», с ходатайством об аресте обратилось управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу.

По словам источника «РБК Санкт-Петербург», меры носят обеспечительный характер, таким образом запрет не распространяется на частное имущество и алкогольный бизнес. ООО «Группа «Ладога» подало апелляцию на решение суда.

ОАО «Промышленная группа «Ладога» признано банкротом в 2015 году, на предприятии введено конкурсное управление. По мнению ФНС, совладельцы «Ладоги» — Грабар и Купоросов — перевели активы на вновь созданное юридическое лицо ООО «Группа «Ладога» «с целью умышленного создания неплатежеспособности и причинения тем самым умышленного вреда кредиторам». Новое предприятие, как отметил суд, стало работать в тех же помещениях, что и Промышленная группа «Ладога».

Как сообщают «Ведомости», в апреле суд признал ОАО «Промышленная группа «Ладога» и ООО «Группа «Ладога» взаимозависимыми юрлицами», после чего судебные приставы арестовали оборудование и почти 250 тыс. бутылок элитной водки.

По данным издания, у Промышленной группы «Ладога» есть задолженность перед кредиторами размером 3 млрд руб., в том числе 1,19 млрд руб. — перед ФНС. Как передает газета, ФНС считает, что Грабар и Купоросов контролируют «Ладогу» через иностранные компании (100% ООО «Группа «Ладога» принадлежит британской «Лайтинг эссоушиэйтс лтд».), поэтому служба хочет привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности. В мае ООО «Группа «Ладога» погасило задолженность Промышленной группы «Ладога» перед ФНС в размере 727 млн руб.

​Промышленная группа «Ладога» основана в 1995 году как дистрибьютор, а с 1997 года — как производитель крепкого алкоголя в Санкт-Петербурге. В 2013 году «Ладога» вошла в первую десятку производителей алкоголя в России по выпуску продукции. В 2016 году выручка ООО «Группа «Ладога» составила 3,7 млрд руб., прибыль — 8,4 млн руб.