«Детский мир» возобновил работу сети детских магазинов ELC в России

Группа «Детский мир» разморозила проект ELC британской сети магазинов детских развивающих игрушек, которыми российская компания управляет по франшизе. Развитие проекта, приносившего чуть более 1% выручки «Детского мира», было приостановлено в 2016 году. Однако теперь группа решила возобновить работу магазинов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора ELC в России Александра Роганова.

Разморозке проекта предшествовала работа по повышению эффективности магазинов. Например, сразу несколько торговых точек пришлось переносить в другие места: вместо закрытых магазинов в торговых центрах «Атриум» и «Гагаринский» в Москве открылись новые — в ТЦ «Вегас» и ТЦ «Рио» на Ленинском проспекте. В результате чистый убыток юрлица ELC — ООО «Куб маркет» — сократился на 1,2%, до 148,8 млн руб.

Марина Малахатько из CBRE считает, что расположение магазинов и раньше было неплохим, однако средний чек (2000 руб.) был слишком высоким для некоторых торговых центров.

Ожидается, что до конца года «Детский мир» откроет в Москве и ряде других городов страны 45 магазинов. Чуть больше (50 торговых точек) — у конкурента ELC, магазинов Imaginarium.