Интерпол объявил в розыск внука основателя корпорации Red Bull

Интерпол объявил в розыск Вораюта Ювиттхайю — одного из богатейших бизнесменов Таиланда, внука основателя компании Red Bull, сообщает Bangkok Post.

Интерпол разослал во все входящие в него 190 стран так называемое синее извещение — запрос информации о личности и местонахождении разыскиваемого. Некоторые страны уже ответили на запрос организации, заявив, что у них нет данных о Ювиттхайе. Синие извещения позволяют Интерполу только установить местонахождение подозреваемого. Его экстрадиции через дипломатические каналы должны добиваться национальные правоохранительные органы. Отделение Интерпола в Таиланде также добивается выпуска красного извещения, которое равнозначно ордеру на арест Ювиттхайи.

Бизнесмен разыскивается в связи с инцидентом, повлекшим смерть полицейского в 2012 году. Ferrari, за рулем которого, предположительно, был 31-летний Ювиттхайя, ​сбил насмерть сотрудника полиции. Протащив его тело несколько метров, преступник скрылся с места происшествия. После кратковременного ареста бизнесмен смог выйти под залог. С тех пор он игнорировал вызовы на допросы, а обвинение ему так и не было предъявлено. В начале сентября по одному из эпизодов данного дела — неоказание помощи пострадавшему — истекает срок давности. По данным издания, в связи с этим шансы привлечь Ювиттхайю к ответственности «равны нулю», однако законодательство Таиланда позволяет преследовать бизнесмена по другому эпизоду — неосторожному вождению — вплоть до 2027 года.

Ворают Ювиттхайя приходится внуком Чалео Ювиттхайя — основателю компании Red Bull. Чалео Ювиттхайя основал компанию T.C. Pharmaceuticals в 1962 году, которая через восемь лет выпустила первый энергетический напиток. Он изначально был известен под названием Krathing Daeng («Красный бык»). Напиток был особенно популярен среди дальнобойщиков и рабочих.

Как сообщал 30 мая Forbes, семья Ювиттхайя является четвертой богатейшей в Таиланде, ее состояние оценивается в $12,5 млрд.