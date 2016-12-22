Коронер назвал причину смерти американского комика Джерри Льюиса

Американский комик Джерри Льюис умер от заболевания сердца. Об этом заявил коронер Джон Фуденберг, передает Reuters.

​По словам коронера, болезнь Льюиса находилась в последней стадии.

Комик Джерри Льюис скончался 20 августа в своем доме в Лас-Вегасе. Ему был 91 год. Издание Entertainment Weekly сообщало, что Льюис скончался «от естественных причин».

Портал TMZ со ссылкой на Twitter репортера и колумниста журнала «Лас-Вегас» Джона Кацилометеса сообщал, что в момент смерти комик находился в кругу своей семьи.

Джерри Льюис родился в 1926 году в семье русско-еврейских мигрантов. Известность он получил, после того как в 1940-х годах с певцом Дином Мартином организовал комедийный дуэт. Сначала они выступали в клубах, а потом в собственных шоу на радио и телевидении. Итогом работы Льюиса и Мартина стала серия комедийных фильмов, снятых на студии Paramount Pictures. Комики имели настолько ошеломительный успех, что издательство DC Comics выпустило серию комиксов «Приключения Дина Мартина и Джерри Льюиса».

После распада дуэта Льюис продолжил работать на студии Paramount Pictures. Спустя несколько лет он выступал в качестве режиссера в нескольких комедиях, среди которых «Дамский угодник» (1961), «Чокнутый профессор» (1963) и «Семейные ценности» (1965).