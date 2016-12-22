Трамп предупредил Пакистан о больших потерях в случае поддержки боевиков

Пакистан может многое потерять, если продолжит поддерживать террористов. Об этом во время речи, посвященной новой стратегии США в Афганистане, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNN.

​«Они принимают тех самых террористов, с которыми мы сражаемся. Нужно, чтобы это изменилось, причем немедленно. Никакое партнерство не сможет сохраниться, если страна укрывает террористов», — заявил Трамп. Он также добавил, что Пакистан может «многое выиграть» в случае сотрудничества с США.

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил, что Трамп подписал документ о новой стратегии Белого дома в отношении Афганистана. Как отмечал источник телеканала, согласно документу, в Афганистан будет направлено дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.

В ходе речи, посвященной стратегии, Трамп заявил, что США не могут вывести военнослужащих из Афганистана, поскольку это может привести к образованию в стране «вакуума», который «мгновенно заполнят» боевики различных террористических организаций.