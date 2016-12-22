В дипломатическом районе Кабула прогремел взрыв

В районе столицы Афганистана Кабула, где расположены иностранные посольства, произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

По данным агентства, взрыв произошел в результате ракетного удара. По сообщению полицейских, одна из ракет приземлилась недалеко от президентского дворца и дипломатических учреждений. Агентство добавляет, что перед взрывом ​срабатывали сигнализации и сирены.

Как отмечает Reuters, взрыв в Кабуле ​произошел за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа, в котором он должен был разъяснить планы по присутствию американских военных в Афганистане.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп подписал документ о новой стратегии Белого дома в отношении Афганистана. Как отмечал источник телеканала, согласно документу, в республику будут направлены дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.