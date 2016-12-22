Автомобиль наехал на группу наблюдавших за солнечным затмением в США

В американском штате Кентукки автомобиль наехал на людей, которые наблюдали за солнечным затмением. Об этом сообщает телекомпания WRDW со ссылкой на полицейских.

По данным телеканала, 38-летняя Алисса Нобл потеряла управление автомобилем и совершила наезд на пешеходов. В результате случившегося погиб 23-летний мужчина. Травмы также получила водитель автомобиля.

В США 21 августа наблюдалось «великое» солнечное затмение. Такое название оно получило, поскольку прошло через всю территорию страны — от восточного до западного побережья. В последний раз такое явление в США можно было наблюдать в 1918 году.

​Солнечное затмение двигалось по США со скоростью в 2,4 тыс. км/ч. Оно продлилось чуть более полутора часа. За это время его увидели около 70,3 млн человек.