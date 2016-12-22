Клуб «Рабица» в Москве закрылся после возбуждения дела о наркотиках

Московский клуб «Рабица», соучредителя которого в начале августа задержали за хранение наркотиков, объявил о своем закрытии. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице клуба в Facebook.

«Мы вынуждены закрыть клуб. Решение продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу», — говорится в сообщении.

Соучредителя клуба «Рабица» Ивана Радзиевского задержали за хранение наркотиков в ночь на 6 августа на Ольховской улице. Как сообщал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, мужчина был задержан в рамках антинаркотического рейда. По словам собеседника агентства, при личном досмотре у Радзиевского обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с белым порошком весом более 1 г. Согласно результатам экспертизы, в составе вещества были мефедрон и амфетамин. В отношении Радзиевского было возбуждено уголовное дело.

Источник РБК, присутствующий 6 августа в клубе «Рабица», рассказал, что «в районе восьми утра в клуб ворвались люди в штатском». По словам собеседника, «они избивали музыкантов и посетителей».

