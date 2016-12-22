США ответили на прибытие в Литву танкера с СПГ словами «отличный день»

В посольстве США в Вильнюсе назвали «отличным» день прибытия в Литву американского танкера с сжиженным природным газом (СПГ). Соответствующая запись была размещена в Twitter дипломатического представительства.
В посольстве также назвали «плодотворными» государственные и бизнес-отношения США и Литвы.
Танкер с СПГ прибыл в порт литовского города Клайпеда в понедельник, 21 августа. Газ поставила компания Cheniere, с которой Литва подписала контракт в июне. Литва таким образом стала первой страной Европы, которая получила американский сжиженный газ.
Глаава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что партия американского СПГ усилит энергетическую независимость страны, а также и Балтийского региона в целом. Он отмечал, что США также усилило конкуренцию между поставщиками газа, что «гарантирует улучшение цен для потребителей газа в Литве».