ВМС США приостановили все операции после столкновения эсминца с танкером

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и руководитель военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон объявили о приостановке всех действий ВМС США на сутки в связи со столкновением ракетного эсминца США USS John S. McCain с танкером в Малаккском проливе, сообщает CNN.

Целью суточного моратория на военно-морские операции заявлено «определение всех факторов, определение того, что происходит, определение того, что произошло с двух сторон, и всех относящихся к инциденту факторов.

Как заявил в своем видеообращении в Facebook адмирал Джон Ричардсон, основной заботой Пентагона и ВМС США является «безопасность команды и корабля». «Я веду всеобъемлющее расследование всех потенциальных факторов, которые могли привести к инциденту». — сказал он.

Эсминец USS John S. McCain столкнулся в Малаккском проливе с танкером, шедшим под флагом Либерии, недалеко от порта Сингапура. И танкер, и эсминец направлялись в Сингапур. В результате столкновения пропали десять моряков, пятеро членов экипажа получили ранения. Сингапурские спасатели и американские военные ведут поиск пропавших. На военно-морскую базу Чанги в Сингапуре эсминец добрался своим ходом, хотя, по словам пресс-службы ВМС США, корабль имеет «значительные» повреждения



Эсминец USS John S. McCain приписан к базе ВМС США в Йокосуке в Японии. Он заложен в 1991 году и в 1999 году введен в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 м, ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. Он вооружен ракетами «Томагавк», артиллерийскими, минными и торпедными системами. Корабль назван в честь Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего — адмиралов ВМС США, которые приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну.