Росздравнадзор потребовал изъять из аптек «Ксимелин»

Росздравнадзор предупредил аптечные и медицинские организации об изъятии из обращения фальсифицированного спрея от насморка «Ксимелин». Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства, на него обратило внимание отраслевое издание «Фармацевтический вестник».

Капли от насморка «Ксимелин» (действующее вещество ксилометазолин) производит израильская компания Takeda, входящая в десятку крупнейших производителей лекарств по объему аптечных продаж в России по оценке DSM Group. Препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Согласно письму, Росздравнадзор снимает с продажи назальный спрей «Ксимелин» с долей активного вещества в растворе 0,05% объемом 10 мл. Лекарство продается в темных флаконах с распылителем. На фальсифицированных препаратах указан 2016 год изготовления, говорится в письме, хотя поставки этого препарата Takeda прекратила еще в 2015 году.