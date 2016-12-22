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Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды»
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Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды»
Общество, 21 авг, 20:47
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Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды»
Премьера фильма «Матильда» в Мариинском театре, которая была запланирована на 6 октября, переносится на 23 октября, об этом рассказал режиссер картины Алексей Учитель. По его словам, причины переноса связаны с работой театра
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» перенесена с 6 октября на конец месяца, об этом рассказал сам режиссер, передает агентство «Москва».

«Премьера в Мариинском театре перенесена с 6 на 23 октября. В этом нет ничего криминального, причины технические, связанные с работой театра и другими планами», — сказал Учитель. При этом дата московской премьеры не изменилась — 24 октября. В широкий прокат картина, как и сообщалось ранее, выйдет 26 октября в кинотеатре «Октябрь», отметил режиссер.

До этого Учитель рассказал, что планирует выдвинуть «Матильду» на «Оскар». ​«Мы собираемся подавать на «Оскар», — сказал режиссер, комментируя выдачу фильму Министерством культуры прокатного удостоверения на территории всей России.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.



10 августа Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда». Это произошло, несмотря на скандал вокруг киноленты. «Министерство культуры провело стандартную процедуру — посмотрели и предоставили заключение о соответствии российскому законодательству. В законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено в публичной демонстрации. Ничего из этого перечня в содержании картины нет», — заявил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

Против того, чтобы разрешить демонстрировать «Матильду» во всех регионах страны, выступили главы нескольких кавказских республик — глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Последний заявлял о том, что фильмы, подобные «Матильде», «должны проходить хорошую цензуру».

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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По словам Кадырова, многие «расценивают фильм как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей», как «оскорбление их религиозных чувств» и «осквернение святынь и многовековой истории народов России». С просьбой запретить показ «Матильды» в Минкультуры обращался также первый заместитель главы правительства Дагестана Анатолий Карибов.

Впервые вопрос о допустимости трансляции фильма Учителя подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская — более года она обращалась в разные ведомства с просьбой инициировать проверки деятельности режиссера Учителя и всего, что связано с его работой над «Матильдой». Комментируя слова Кадырова о фильме, которого он не видел, Поклонская заявила, что считает «мужественным» призыв чеченского главы запретить киноленту.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея


Объясняя свою позицию относительно фильма, Поклонская рассказала, что кинолента оскорбляет чувства верующих, так как Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала императора Николая II, о судьбе которого повествует фильм. Главную мужскую роль — императора Николая II — играет актер, который ранее снимался в «порнофильмах», а российскую императрицу Александру Федоровну создатели кинокартины представили как «любительницу оккультных наук», хотя это не так, заявляла Поклонская. При этом она несколько раз подчеркивала, что не смотрела картину и никогда смотреть ее не будет.

​Историческая драма «Матильда» рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: премьера , «Матильда» , Алексей Учитель
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