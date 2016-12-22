NASA запустило трансляцию «великого» американского солнечного затмения

В США началось «великое» солнечное затмение. Первым его увидели в штате Орегон. NASA запустило два высотных самолета для съемок явления и передает его онлайн-трансляцию. С Земли затмение будет наблюдаться около двух минут

Фото: Chris Pietsch / Zuma / Global Look Press

NASA запустило онлайн-трансляцию солнечного затмения в США, которое началось в штате Орегон. Затмение в США назвали «великим», так как оно пройдет через всю территорию страны — от восточного до западного побережья.

Тень от Луны пройдет от восточного к западному побережью США в полосе 113 км на 4,8 тыс. км. Полностью явление можно будет наблюдать в 14 штатах. На пути движения солнечного затмения в Орегоне, Вайоминге, Небраске, Иллинойсе, Алабаме, и Южной Каролине расположены телескопы и наблюдательные посты NASA, с которых также ведется трансляция.

С Земли явление можно будет наблюдать только две минуты, однако NASA подняло в воздух два высотных самолета WB-57 F Canberra, чтобы наблюдать и передавать в онлайн-режиме затмение во время его прохождения через территорию США. Самолеты поднялись с аэродрома Эллингтон, близ космического центра NASA в Хьюстоне, штат Техас. Они совершают полет на высоте 15 км, где небо в 20–30 раз темнее, чем на поверхности, что облегчает наблюдение. Съемка затмения будет вестись с частотой 30 кадров в секунду. Основной целью наблюдения затмения с самолетов является изучение внешней атмосферы Солнца — так называемой солнечной короны. С камер, установленных на самолетах, фиксируется сила и направление ее волн.

В результате наблюдения планируется получить наиболее четкие в истории изображения внешней атмосферы Солнца. Кроме того, ученые по результатам наблюдений намереваются создать термическое изображение ближайшей к Солнцу планеты, Меркурия, чтобы понять, как температура варьируется на разных участках его поверхности.

По словам одного из создателей проекта наблюдения солнечного затмения и сотрудника Университета Колорадо Дана Ситона, благодаря использованию высотных самолетов увеличивается время наблюдения. Он добавил, что беспрецедентная высота наблюдения позволит фиксировать с самолетов процессы, происходящие в солнечной короне, которые были бы незаметны с поверхности в течение двух минут. «Это может стать одним из лучших наблюдений высокочастотного феномена солнечной короны», — подчеркнул он.

Как сообщает NASA, организация финансирует 11 проектов, связанных с сегодняшним затмением.