Мэрия Москвы получила заявку на митинг по вопросам градостроительства

Представители оппозиции подали заявку в столичную мэрию на проведение марша-митинга по вопросам градостроительства Москвы. Об этом сообщил РБК один из заявителей акции, сопредседатель московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Шнейдер.

Организаторы заявили марш от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Сцену для митинга запросили на проспекте Сахарова, добавил он.

По словам Шнейдера, организаторами митинга выступили ПАРНАС, «Открытая Россия», «5 декабря», политик Дмитрий Гудков, некоторые муниципальные депутаты, и, возможно, присоединятся участники партии «Яблоко». «Участники акции выразят свое отношение к градостроительной политике Москвы — это и экология, и бюджетно-финансовая сфера, и реновация», — уточнил представитель ПАРНАСа.

Глава столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников подтвердил РБК, что в мэрию поступила заявка на проведение акции.

Ранее представитель пресс-службы департамента региональной безопасности заявил «РИА Новости», что мэрия Москвы получила заявку от оппозиции на проведение акции 3 сентября на тему градостроительной политики. По данным собеседника агентства, заявленное организаторами число участников акции — до 10 тыс. человек.

В конце декабря власти Москвы разработали проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ), который предусматривал параметры строительства для конкретных участков. По мнению властей, он должен упростить выдачу разрешений на строительство и легализовать спорные проекты, такие как коммерческая застройка РАН. Документ для десяти округов Старой Москвы прошел публичные слушания в декабре того же года, но со скандалами. На обсуждение в Юго-Западном округе пришли сотрудники полиции. Заключения по этим слушаниям обещали принять к концу января 2017 года, а сами правила и отредактированный на основе этих правил Генплан Москвы — до 1 июля.

О том, что Мосгордума перед принятием правил землепользования и застройки внесет поправки в Градостроительный кодекс, заявил РБК в середине февраля глава комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев. Он уточнил, что изменения коснутся в первую очередь правил землепользования и застройки (ПЗЗ).