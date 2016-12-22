Сурков заявил о «свежих идеях» на встрече с представителем США по Украине

В Минске прошла первая встреча Владислава Суркова и представителя США по Украине. На встрече собирались обсуждать минские соглашения и поставки двигателей в КНДР, рассказывал ранее источник РБК

Владислав Сурков (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Помощник президента России Владислав Сурков в Минске впервые встретился со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Переговоры он счел «полезными и конструктивными».

«Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», — приводит слова Суркова «Интерфакс». Помощник президента отметил, что в ходе переговоров были определены темы для следующей встречи.

На встрече были предложены «свежие идеи и подходы» по реализации минских соглашений, добавил Сурков, не указав, какие именно. Он отметил, что Волкер согласился с тем, что ситуация на Востоке Украины не может устраивать ни одну из сторон конфликта.

Встречу Суркова и Волкера анонсировал 17 августа осведомленный источник «Интерфакса» и подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. Собеседник РБК говорил, что на переговорах будут обсуждаться минские соглашение и «невыполнение Украиной их пунктов».

До этого о готовящихся переговорах заявляли глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле.

Волкер был назначен специальным представителем Госдепа по Украине 7 июля. При прошлой администрации контактами с Сурковым по Украине занималась Виктория Нуланд, но это не было ее основной обязанностью, так как она была помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Курт Волкер до перехода в Госдепартамент работал в ЦРУ (с 1986 по 1988 год). В конце 1990-х он работал в миссии США в НАТО. Должность посла НАТО в США получил в 2008 году, но проработал на ней всего год. В 2011 году перешел в вашингтонскую лоббистскую фирму BGR Group.