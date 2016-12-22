Путин назначил заместителя Захаровой послом на Шри-Ланке
Политика, 21 авг, 17:59
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Путин назначил заместителя Захаровой послом на Шри-Ланке
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Материя чрезвычайным и полномочным послом России на Шри-Ланке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До назначения послом Юрий Материй занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.
Другим указом глава государства освободил от обязанностей предыдущего посла России на Шри-Ланке Александра Карчаву.