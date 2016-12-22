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СМИ опубликовали видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»
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СМИ опубликовали видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»
Политика, 21 авг, 18:26
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СМИ опубликовали видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»

В интернете появилось видео повреждений ракетного эсминца ВМС США USS John S. McCain после его столкновения с танкером в Малаккском проливе недалеко от Сингапура. Видео было опубликовано сингапурским англоязычным изданием Straits Times.

На борту эсминца заметна большая вмятина от столкновения с танкером. Часть повреждений находится ниже ватерлинии.

Видео: Straits Times

Ранее сообщалось, что эсминец USS John S. McCain столкнулся в Малаккском проливе с танкером под флагом Либерии, который двигался с Тайваня в Синг​апур. Эсминец также совершал заход в порт Сингапура. В результате столкновения, как заявили в пресс-службе Седьмого флота США, пропали десять моряков. Еще пятеро членов экипажа получили ранения. Поиски пропавших военнослужащих ведутся американскими военными и сингапурскими спасателями. На военно-морскую базу Чанги в Сингапуре эсминец добрался своим ходом. Корабль имеет «значительные» повреждения, говорится в сообщении на сайте Седьмого флота ВМС США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, сказав, что это «очень плохо».

Эсминец USS John S. McCain приписан к базе ВМС США в Йокосуке в Японии. Он был заложен в 1991 году и спущен на воду в 1992-м, а в 1999 году введен в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 м. Ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. Он вооружен ракетами «Томагавк», имеет артиллерийское, торпедное и минное вооружение. Эсминец назван в честь Джона С.Маккейна-старшего и Джона С.Маккейна-младшего — двух адмиралов ВМС США, которые приходятся, соответственно, дедом и отцом сенатору Джону Маккейну.

Теги: видео , Сингапур , столкновение , эсминец ВМС США , повреждения
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