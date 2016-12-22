Глава прокремлевского фонда объяснил свой иск против «Ведомостей»

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин объяснил РБК свой иск против «Ведомостей» неверной трактовкой его комментария газете, а также информацией о том, что он не справился с работой над «образом будущего» для избирательной кампании президента.

«Ведомости» допустили ошибку, поскольку мою фразу о том, что художественный вымысел я не комментирую, они изначально трактовали как отказ от комментария», — пояснил РБК Костин.

Костин также утверждает, что «есть еще и второй эпизод, касающийся этой публикации о том, что я занимался некой работой и с этой работой не справился». Костин требует удалить фрагмент, так как уверен, что «источник газеты «Ведомости» даже гипотетически и теоретически не мог иметь доступа к этой информации». Костин назвал два пути развития ситуации: «либо «Ведомости» говорят, кто источник, и у меня тогда претензии к источнику, либо, если «Ведомости» источник не раскроют, тогда у меня претензии к газете».

Ранее сообщалось, что Константин Костин подал в суд на газету «Ведомости» иск о защите деловой репутации с требованием опровергнуть размещенную в статье «Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело» информацию и выплатить ему 500 тыс. руб. морального ущерба.

В соответствующей статье «Ведомостей» указывалось, что Костин, будучи куратором разработки «образа будущего», не справился с этой задачей. В новом варианте статьи газета добавила комментарий Костина о том, что он «художественный вымысел не комментирует».