Новый ведущий «Пусть говорят» пообещал не подражать Малахову

Новый ведущий передачи «Пусть говорят» на «Первом канале» Дмитрий Борисов заявил, что первые съемки программы с его участием «прошли на удивление легко». Сотрудники телеканала «между собой давно знакомы», и на съемках ведущий почувствовал поддержку. Комментарий Борисова распространила дирекция общественных связей телеканала, сообщение поступило в РБК.

«Хотя, когда только получил предложение, в первую минуту подумал: «Нет, только не я!» Но это же вызов, попробовать себя в новой роли, а вызов — это азарт», — заявил Борисов.

Решение Малахова покинуть телеканал Борисов назвал «его правом» и пожелал бывшему коллеге новых высот в карьере. «Подражать ему бесполезно, поэтому я буду оставаться собой. А в истории программы «Пусть говорят», как и в моей профессиональной судьбе, наступает новый этап», — добавил новый ведущий.

Новые выпуски передачи без Малахова выходят с 14 августа. Источник РБК на «Первом канале» говорил, что уход телеведущего связан с конфликтом внутри коллектива: Малахов не смог сработаться с новым продюсером. Малахов, как ожидается, станет ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Телеведущий объяснил свой уход желанием расти и принимать решения. Комментировать данные о конфликте с продюсером он отказался. Также Малахов опубликовал открытое письмо к гендиректору канала Константину Эрнсту, в котором поблагодарил его за сотрудничество и полученный опыт.