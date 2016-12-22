ФАС сообщила о рассмотрении ходатайства об объединении «Яндекс» и UBER

Антимонопольная служба России (ФАС) начала взаимодействовать с компаниями «Яндекс» и UBER, которые 18 августа подали в эту службу ходатайство об объединении бизнесов в России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Ходатайство рассмотрят по закону — в течение 30 дней с момента его получения с правом продления еще на два месяца.
Если сделка произойдет, потребители будут иметь доступ к обоим сервисам.
Также увеличится проникновение онлайн-сервисов по заказу такси в России и расширение спектра инновационных решений в логистике.
«Яндекс.Такси» и Uber объявили 13 июля о слиянии бизнесов в 127 российских городах, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стоимость активов объединенной компании достигнет $3,7 млрд. Сообщалось, что ФАС должна проверить, может ли слияние противоречить антимонопольному законодательству.
В начале августа заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин заявил, что столичные власти получили уведомление о слиянии этих компаний. Он отметил, что в течение «нескольких месяцев» ФАС сделает заключение о возможности совершения сделки.