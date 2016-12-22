Литва стала первой принявшей СПГ из США европейской страной

В Литву, в порт города Клайпеда, прибыла первая партия сжиженного природного газа из США. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Литвы.



Как отмечается в сообщении, газ, прибывший в страну, поставила компания Cheniere, с которой Литва подписала контракт в июне. Таким образом она стала первой страной Европы, которая получила американский сжиженный газ.

В сообщении литовской госкомпании Lietuvos duju tiekimas отмечается, что к середине недели СПГ с газовоза Clean Ocean будет перекачан в хранилища Клайпедского регазификационного терминала после чего плавучая регазификационная установка (ПРГУ) под символическим названием Independence («Независимость») начнет перерабатывать его в «обычный» газ и закачивать в газопроводы Литвы. При этом часть газа станет доступна потребителям из Латвии.

Как заявил глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас, партия СПГ усилит не только энергетическую независимость страны, но и Балтийского региона в целом. По его словам, США также усилило конкуренцию между поставщиками газа, что «гарантирует улучшение цен для потребителей газа в Литве».

В начале февраля сообщалось, что государственная компания Литвы Lietuvos duju tiekimas заключила контракт на поставку сжиженного газа с норвежской Statoil. Как отметили в компании, данная сделка позволяет сократить закупки газа у российского «Газпрома» на 300 млн кубометров и удовлетворяет более полугодовую потребность страны в природном газе. В Литве заявили, что решение найти нового поставщика газа вызвано неблагоприятной для страны ценовой политикой «Газпрома».