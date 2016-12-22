Сербия отозвала всех сотрудников посольства своей страны в Македонии

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отзыве сотрудников посольства Сербии в Македонии для консультаций после того, как правительство получило из «компетентных разведывательных органов» доказательства «оскорбительных действий» в отношении «органов власти и учреждений Сербии». Об этом сообщает телерадиокомпания PTC.

Посол Сербии в Македонии Душанка Дивьяк-Томич сообщила сербским СМИ через SMS, что не может комментировать ситуацию, и предложила им звонить в МИД Сербии.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич позже разъяснит обстоятельства случившегося.

В МИД Македонии PTC заявили, что получили записку из сербского посольства, в которой говорится об отзыве сотрудников посольства для консультаций в Белграде. В ведомстве добавили, что не знают, почему это произошло, и пытаются установить причины отзыва. В министерстве уточнили, что в соответствии с Венской конвенцией в Македонии принимают все необходимые меры для защиты безопасности сотрудников сербского посольства в Скопье.

Вучич заявил Сербскому государственному информагентству (TANJUG), что страна хочет иметь с Македонией хорошие отношения, но должна адаптироваться к «новым обстоятельствам».

По данным агентства, посол Сербии в Скопье и другие работники дипломатического представительства уже прибыли в Белград. В сообщении уточняется, что ранее посольство Сербии в Македонии просило власти этой страны усилить меры безопасности для охраны дипмиссии.