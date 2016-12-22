Экс-жена Потанина обжаловала решение суда по иску к мужу на 166 млрд руб.
Бизнес, 21 авг, 13:52
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Экс-жена Потанина обжаловала решение суда по иску к мужу на 166 млрд руб.
Наталья Потанина, бывшая жена бизнесмена Владимира Потанина, обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы, отказавшегося удовлетворить ее исковые требования на 166 млрд руб., об этом заявил ее адвокат Павел Коновалов, передает RNS.
По словам адвоката, апелляция на отказ в выплате Потаниной 166 млрд руб. была подана 16 августа. «Мы полагаем решение необоснованным, незаконным, содержащим вопиющее количество нарушений как процессуального, так и материального права», — заявил он.
«Остальные требования на 683 млрд руб. суд отказался рассматривать в принципе и вынес определение о прекращении производства по делу», — пояснил Коновалов, отметив, что ранее Потанина подала на это же решение частную жалобу.
«Мы ожидаем назначения заседания по частной жалобе и заседания по апелляционной жалобе, которая была подана 16 августа. Как суд решит — будут ли это два заседания в один день или как-то иначе, пока не ясно, суд никакой информации до нас не довел», — рассказал Коновалов, добавив, что и частная, и апелляционная жалобы будут рассматриваться в Московском городском суде.
Жалобу на то, что Пресненский районный суд отказался принять к рассмотрению иск на 683 млрд руб., Потанина подала в Мосгорсуд 7 августа. Суд отказался рассматривать наши требования с формулировкой, что якобы эти требования были рассмотрены ранее в 2015 году. Позиция незаконная, на наш взгляд, в связи с чем мы подали жалобу», — пояснил тогда Коновалов.
27 июля Пресненский суд Москвы отказал в иске Натальи Потаниной, требовавшей разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото» и хотевшей получить от Владимира Потанина денежную компенсацию за свою долю в размере 850 млрд руб.
Потанина подала иск в конце мая. Она требовала в суде признать ее право на совместное с бывшим мужем владение кипрскими компаниями Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco. Также Потанина требовала узаконить ее права на акции «Норникеля» и «Полюс Золота».
По версии журнала Forbes, Владимир Потанин занимает восьмое место среди 200 богатейших российских бизнесменов. Его состояние в 2017 году журнал оценил в $14,3 млрд.
По словам адвоката, апелляция на отказ в выплате Потаниной 166 млрд руб. была подана 16 августа. «Мы полагаем решение необоснованным, незаконным, содержащим вопиющее количество нарушений как процессуального, так и материального права», — заявил он.
«Остальные требования на 683 млрд руб. суд отказался рассматривать в принципе и вынес определение о прекращении производства по делу», — пояснил Коновалов, отметив, что ранее Потанина подала на это же решение частную жалобу.
«Мы ожидаем назначения заседания по частной жалобе и заседания по апелляционной жалобе, которая была подана 16 августа. Как суд решит — будут ли это два заседания в один день или как-то иначе, пока не ясно, суд никакой информации до нас не довел», — рассказал Коновалов, добавив, что и частная, и апелляционная жалобы будут рассматриваться в Московском городском суде.
Жалобу на то, что Пресненский районный суд отказался принять к рассмотрению иск на 683 млрд руб., Потанина подала в Мосгорсуд 7 августа. Суд отказался рассматривать наши требования с формулировкой, что якобы эти требования были рассмотрены ранее в 2015 году. Позиция незаконная, на наш взгляд, в связи с чем мы подали жалобу», — пояснил тогда Коновалов.
27 июля Пресненский суд Москвы отказал в иске Натальи Потаниной, требовавшей разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото» и хотевшей получить от Владимира Потанина денежную компенсацию за свою долю в размере 850 млрд руб.
Потанина подала иск в конце мая. Она требовала в суде признать ее право на совместное с бывшим мужем владение кипрскими компаниями Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco. Также Потанина требовала узаконить ее права на акции «Норникеля» и «Полюс Золота».
По версии журнала Forbes, Владимир Потанин занимает восьмое место среди 200 богатейших российских бизнесменов. Его состояние в 2017 году журнал оценил в $14,3 млрд.