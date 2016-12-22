Агентства рассказали о двух месяцах ожидания собеседования на визу в США

За последние несколько недель очереди на собеседования для получения виз в США увеличились в несколько раз, сообщили РБК в кол-центре визового агентства «Визаход».

«Записаться сейчас в посольство на собеседование невозможно. Очередь [до сегодняшнего дня была] очень длинная — если в июле мы записывали людей на сентябрь, то сейчас на ноябрь. За четыре дня очередь отошла на десять дней вперед — это очень странно. Вместо 12 человек собеседуют четыре», — сказали в агентстве.

Представитель Visa Services Center Роман Бирун в беседе с РБК заявил, что компания знала о планах США приостановить выдачу неиммиграционных виз. По его словам, центр был готов к этому. Бирун отметил, что в процедуре одобрения виз изменений не было. Он также рассказал, что большие очереди образовались, потому что в посольстве США был сокращен штат. Бирун пояснил, что раньше дипмиссия записывала граждан на собеседования на следующую-послеследующую неделю. На данный момент своей очереди можно ждать около двух месяцев.

О росте очередей за визами в США также рассказали в визовом центре ToBeAmerica. «Порядок подачи документов остался такой же. Но очередь выросла. Раньше клиента можно было записать на собеседование в посольство США через две недели после подачи документов. Сейчас в Москве запись на собеседование у нас уже идет на ноябрь», — рассказала РБК представитель компании.

В понедельник, 21 августа, посольство России США заявило, что с 23 августа в России будет приостановлена выдача неиммиграционных виз. Их начнут снова выдавать с 1 сентября, но только в посольстве, которое находится в Москве. Когда будут выдавать разрешение на въезд в американских консульствах, которые находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, неизвестно. В американской дипмиссии объяснили приостановку выдачи виз сокращением штата в посольстве.

В конце июля МИД России заявил о сокращении число сотрудников американской миссии до 455 человек. Данное решение вступает в силу с 1 сентября. Кроме того, с 1 августа был закрыт доступ американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. Министерство иностранных дел России заявило, что данные меры были приняты в ответ на санкции против России, которые были одобрены конгрессом США.