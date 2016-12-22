Эсминец «Джон Маккейн» прибыл в Сингапур после столкновения с танкером

Американский ракетный эсминец SS John S. McCain, который столкнулся с нефтяным танкером, прибыл на сингапурскую военную базу Чанги со «значительными повреждениями» на корпусе. Об этом сообщается на сайте седьмого флота ВМС США.

Как говорится в сообщении, из-за повреждений корпуса были затоплены некоторые отсеки, включая машинное отделение и радиорубки. В ВМС отметили, что своевременные действия по устранению последствий повреждения остановили распространения воды по кораблю.

В ВМС отметили, что четыре матроса с John S. McCain были госпитализированы в Сингапуре. Их жизни ничего не угрожает. Десять моряков считаются пропавшими без вести.



Эсминец США столкнулся в понедельник, 21 августа, с танкером к востоку от Малаккского пролива и Сингапура. Как сообщили в ВМС США, танкер направлялся в порт Сингапура. По данным агентства Reuters, в момент столкновения с военным кораблем танкер перевозил около 12 тыс. т нефти. Он шел из Тайваня в Сингапур. Как рассказал агентству член экипажа судна, в результате столкновения танкера и эсминца утечки нефти не было.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем. Комментируя столкновения эсминца и танкера, он заявил, что это «очень плохо».