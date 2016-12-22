Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Герасимова

По указу президента России Владимира Путина с 21 августа освобожден от должности первый заместитель министра юстиции Сергей Герасимов. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликовали на портале правовой информации.

Он занимал эту должность с 28 октября 2014 года.

В конце 1990-х годов Герасимов начал работать в Министерстве торговли России. С 2001 года занимал различные позиции в администрации президента.

В 2002 году входил в состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию миграционного законодательства. С 2004 года состоит в комиссии по вопросам гражданства при президенте России. С 2005 года — член межведомственной рабочей группы по подготовке введения в России биометрических паспортов. С 2008 года входил в состав межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

С июня 2011 года по октябрь 2014 года был заместителем министра внутренних дел России.​

Герасимов награжден орденом Дружбы и орденом Почета.