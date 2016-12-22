Сотрудницу московского банка обвинили в хищении 1 млрд руб.

В Москве бывшего заместителя начальника кредитного отдела одного из банков заподозрили в хищении 1 млрд руб. Уголовное дело, возбужденное против нее по статье «Мошенничество», было направлено в Басманный районный суд, сообщается на сайте столичного управления МВД.

О сотруднице какого банка идет речь, ведомство не сообщает.

По версии следствия, подозреваемая с сообщниками, используя свое служебное положение, заключила кредитные договоры с подконтрольными ей фиктивными коммерческими организациями. В результате банк выдал кредиты на общую сумму 1 млрд руб.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые были выделены в отдельное производство.

Бывшей сотруднице банка было предъявлено обвинение в мошенничестве. Она заключена под стражу. Расследование уголовного дела было завершено, отмечается в сообщении МВД.