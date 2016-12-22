В Анталье более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, который перевернулся на трассе Анталья — Кемер. Они госпитализированы. Об этом сообщает издание Habererk со ссылкой на правоохранительные органы Турции.

ЧП произошло в 9:30 мск. В салоне автобуса находились семеро местных, а также иностранные туристы.

По данным агентства, водитель автобуса потерял управление из-за дождя, когда выезжал из тоннеля.

Генеральное консульство России в Анталье выясняет, есть ли среди пострадавших в ДТП с автобусом граждане России. Об этом РБК заявила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

«Пока выясняем информацию, были ли там российские граждане. Сейчас достоверных данных нет. Мы на связи с ситуационно-кризисным центром МИД. Уточняем», — сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма.



