Total купит подразделение датской Moeller-Maersk

Французская нефтегазовая компания Total купит нефтегазовое подразделение датской транспортной компании Moeller-Maersk — Maersk Oil за $4,95 млрд. Соответствующие договоренности были достигнуты между обеими компаниями, сообщается на сайте Total.

Total выплатит Maersk данную сумму в виде своих акций, а также погасит долг датской компании в размере $2,5 млрд. Сделка между двумя компаниями будет завершена в первом квартале 2018 года.

Как отмечается в сообщении, покупка Maersk Oil позволит Total повысить конкурентоспособность и свою стоимость благодаря качественному росту активов.