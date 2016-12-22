В правительстве и Минюсте Молдавии прошли обыски

В здании правительства Молдавии сотрудники прокуратуры и Национального антикоррупционного центра (CNA) проводят обыски. Об этом сообщает агентство Moldpres со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По другим данным агентства, обыски также проводят в Министерстве юстиции.

По данным агентства NOI, которое ссылается на пресс-службу антикоррупционного центра, обыски прошли в рамках расследования нескольких случаев коррупции, злоупотребления служебным положением и незаконной выдаче документов гражданам Молдавии и иностранцам. В CNA считают, что в этих действиях замешаны некоторые сотрудники Минюста, Министерства образования, нотариусы и представители бюро переводов Молдавии. «Мы сообщим подробности позже», — заявила агентству пресс-секретарь CNA Анжела Старински.

Министр юстиции республики Владимир Чеботарь выразил надежду, что подозрения в причастности к коррупции сотрудников Минюста не будут оправданы.

В конце марта 2017 года правоохранительные органы Молдавии задержали по обвинению в коррупции замминистра экономики Валерия Трибоя.

Кроме того, офицеры CNA и антикоррупционные прокуроры 11 апреля обыскали 60 населенных пунктов Молдавии в ходе расследования дела о проведении договорных тендеров по «повышению энергоэффективности, теплоизоляции, ремонту и капстроительству». В этой деятельности подозревали сотрудников Фонда энергоэффективности и некоторых высокопоставленных лиц республики. В тот день сотрудники CNA задержали на трое суток 19 человек: чиновников, мэров и директоров гимназий. Задержанные, по данным следствия, переводили крупные суммы фирмам, которые продвигали соучастники этого преступления.

В конце апреля сотрудники антикоррупционного ведомства обыскали, а потом задержали министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука. Он обвиняется в коррупции.

В конце мая в Молдавии сотрудники CNA задержали мэра Кишинева ​Дорина Киртоакэ. По данным портала Golos.md, его задержание связано с «делом о платных парковках».