В России приостановили работу 16 несанкционированных детских лагерей

Роспотребнадзор приостановил работу 16 несанкционированных детских лагерей. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«По всем оздоровительным организациям, начавшим работу без уведомления органов Роспотребнадзора, были приняты меры административного воздействия в виде приостановления деятельности, дети вывезены, родителям оказаны консультации по возврату денежных средств», — отмечается в сообщении.



В ведомстве рассказали, что Роспотребнадзор провел 28 тыс. проверок детских лагерей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления. Как отмечается в сообщении, в 81% проверенных учреждениях были выявлены несоответствия нормам. Всего было зафиксировано более 62 тыс. нарушений. Из них 50% приходится на претензии к организации питания, 30% — на нарушение санитарного режима на пищеблоках, 11% — на условия размещения детей и подростков, 9% — на нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей.

По факту выявленных нарушений Роспотребнадзор составил более 31 тыс. протоколов об административном правонарушении и выписал штрафы на общую сумму более 120 млн руб. По представлению ведомства суды приостановили деятельность 55 объектов, а в правоохранительные органы передано 13 дел. Также Роспотребнадзор временно отстранил от работы 620 человек.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что около 300 детских лагерей России работают с нарушением санитарных норм. Во время селекторного совещания с губернаторами областей по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей премьер дал поручение «исправить ситуацию в ближайшее время». Кроме того, он постановил взять на контроль безопасность детей во время перевозок и проработать вопрос их экстренного размещения в случае задержки рейсов. Также Медведев сообщал, что поручит Министерству труда, Минздраву, МЧС МВД и Санэпидемстанции провести внеплановые контрольные проверки в местах организации детского отдыха.

