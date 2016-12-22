Опубликовано видео уничтожения колонны из 200 террористов ИГ в Сирии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео удара ВКС России по колонне террористов «Исламского государства» (запрещенной в России организации) в районе сирийского города Дейр-э-Зора.

На записи видно, как в ходе ударов с воздуха один за другим взрываются автомобили, на которых передвигались боевики. По данным Министерства обороны, в общей сложности были ликвидированы около 20 машин с крупнокалиберными пулеметами и минометами, танки, а также бронемашины.

Указывается, что удар был нанесен с целью воспрепятствовать переходу боевиков через реку Евфрат. В общей сложности в колонне было около 200 террористов.

Видео: Минобороны

Российские военные считают, что разгром ИГ в районе Дейр-эз-Зора станет «стратегическим поражением» боевиков на территории Сирии.

На минувшей неделе сирийской армии удалось прорвать оборону ИГ и окружить группировку, продолжавшую держать оборону в восточной части провинции Хама. Одновременно войска Башара Асада на нескольких направлениях подошли к границе провинции Дейр-эз-Зор и заявили и намерении деблокировать группировку правительственных сил в региональном центре.

Дейр-эз-Зор — последний крупный сирийский город, удерживаемый ИГ на территории Сирии. При этом оказавшиеся в окружении террористы продолжают удерживать часть Ракки, где им противостоят курдские отряды самообороны. На минувшей неделе они вынуждены были отступить из административного комплекса в центре Ракки и значительной части городского района Аль-Рашид.