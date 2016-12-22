В Таиланде в ДТП с участием россиянина погибли два немца
Общество, 08:48
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В Таиланде в ДТП с участием россиянина погибли два немца
В Таиланде погибли два немецких туриста, врезавшись на мотоцикле в машину россиянина. Об этом сообщили в тайской полиции, пишет The Nation.
По словам собеседников издания, инцидент произошел в воскресенье, 20 августа, на трассе на острове Самуй. Россиянин рассказал полиции, что мотоцикл обгонял пикап на двухполосной дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с его автомобилем.