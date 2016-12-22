Суд над экс-губернатором Сахалина отложили из-за его проблем со здоровьем

Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его помощника Андрея Икрамова, обвиняемых в коррупции, было перенесено на 22 августа из-за высокого давления подсудимых. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.



Как рассказал собеседник агентства, во время процесса Хорошавину и Икрамову вызвали скорую помощь из-за подскочившего давления. Медики постановили, что они оба не смогут принять участия в заседании.

В начале августа адвокат Хорошавина Ольга Артюхова сообщала, что у экс-губернатора Сахалинской области был инсульт, а также у него «сосудистые нарушения в головном мозге». По ее словам, ее клиент постоянно жалуется врачам на «загрудные боли». Артюхова высказала мнение, что такие жалобы являются следствием «дисфункции работы сердца».

У Икрамова также есть проблемы со здоровьем. 2 августа он потерял сознание во время заседания суда и был госпитализирован. Как рассказала Артюхова, перед каждым заседанием в СИЗО подсудимым меряют давние и отправляют справки в суд, где он принимает решение, будет ли суд рассматривать дело в этот день или перенесет.

Кроме Хорошавина и его бывшего советника, в деле есть еще два фигуранта — зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и и министр сельского хозяйства Николай Борисов. По версии следствия, в период с 2009 года по 2015 год обвиняемые получали крупные взятки в обмен на госконтракты, субсидии и приемку выполненных работ.

Экс-губернатор Сахалинской области был арестован в 2015 году. Во время расследования у него и его родственников было обнаружено имущество на 1,1 млрд руб. В апреле генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что у Хорошавина изъято имущество на сумму 1,8 млрд руб.